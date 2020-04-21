新冠肺炎疫情爆發以來，擔任指揮官的衛福部長陳時中，挺身第一時間抗疫，佳評如潮，隨著疫情發展，加上海軍爆發感染，網友認為，目前情況已超出衛福部長的權力了，應該交棒給五院院長，也有人建議，行政院長蘇貞昌應坐鎮記者會。

海軍磐石軍艦確診人數來到27人，目前仍未找出感染源，各地方政府也不敢掉以輕心，積極部署就怕疫情擴大。不過，國軍防疫出現破口，今日疫情中心記者會上卻未見軍方人員，陳時中解釋，是因相關單位還要準備其他事宜或進行隔離，才未出席記者會。

PTT網友bebehome認為，疫情發展已經超出衛福部長的權力、能力範圍，下午出來說明疫情的人，最好可以是蔡英文總統，但考量總統還要管的事情太多，應該交棒給五院院長。

行政、立法、司法、考試、監察院長一字排開，該網友表示，若國防部不聽衛福部，就請行政院院長處理，高官如果鑽漏洞，那司法、考試、監察一起上，有法條要增修的，就交由立法院長處理。

防疫視同作戰，該網友說，「不要再拿陳時中當防火牆，高官們出來面對，才叫做戰！火會燒到自己，各部會才會繃緊神經！」

部分網友認為，陳時中做得很好，不需要換。（圖／摘自PTT）

其他網友表示，「不需要換啊 做這麼好 換誰上來都一樣管不到」、「蘇貞昌應該坐鎮」、「不用換啊 反正沒有人可以管國防部」、「陳時中做得好不要換」。

(中時電子報)