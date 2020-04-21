直播》行政院紓困振興方案 說明8大行庫紓困措施 15:372020/04/21 中時電子報 謝雅柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院政務委員龔明鑫。(擷取自中時電子報直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院於今（21）日下午召開行政院紓困振興方案-「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，政委龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄與八大行庫代表出席。 行政院紓困振興方案記者會 中央銀行總裁楊金龍表示，上個月中央銀行調降利息，希望調降減輕銀行借款人負擔，調降對那些受疫情影響比較嚴重的個人和企業，對他們的幫助很大。所以他要藉著這個機會，感謝銀行同業，配合央行降息。央行決議，考量中小企業這次受到疫情影響，融資受到限制，經營困境增加，因此提供兩千億貸款方案。 (中時電子報) #行政院 #紓困振興方案 #龔明鑫 #中央銀行 #總裁 #楊金龍 #財政部長 #蘇建榮 #金管會主委 #顧立雄 #八大行庫 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國土計畫法》修正案三讀 重大建設不受限出局 高嘉瑜：順應民意 11:242020/04/17 政治 國土計畫法修正 延長地方作業期程 04:092020/04/18 財經要聞 敦睦艦隊官兵確診 國民黨團：國軍與行政院說清楚是否隱瞞疫情 23:462020/04/18 政治 6實驗室「徹夜檢驗」…周志浩記者會打瞌睡 網友心疼：辛苦了 08:212020/04/20 社會 批總統府阻海軍副司令開記者會 藍批綠：鴕鳥心態 16:242020/04/20 政治 「無薪假」達1.5萬人 行政院：「減班休息」人數還在控制內 17:422020/04/20 政治 一分鐘快速看懂 今日疫情記者會重點 18:312020/04/20 生活 世新社發所停招案 行政院訴願會判訴願勝訴 11:432020/04/21 生活 排富發現金out！江啟臣率藍委喊：防疫順時中 紓困順民意 14:082020/04/21 政治 國防部缺席指揮中心記者會 陳時中回4字原因 14:182020/04/21 生活 政治熱門新聞 確診官兵台南上直銷 黃偉哲憂疫情擴大：這周將決定是否封城 - 政治 吳斯懷又再被推爆！批踢踢嚇壞了 - 政治 陽奉陰違？國防部這個舉動 政院高層震驚！ - 政治 宜蘭縣收治新冠肺炎確診若達186人 恐宣布封城 - 政治 直播》 磐石艦染疫 韓國瑜說明高雄最新疫情 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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