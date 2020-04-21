行政院於今（21）日下午召開行政院紓困振興方案-「金融國家隊力挺台灣產業」記者會，政委龔明鑫、中央銀行總裁楊金龍、財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄與八大行庫代表出席。

行政院紓困振興方案記者會

中央銀行總裁楊金龍表示，上個月中央銀行調降利息，希望調降減輕銀行借款人負擔，調降對那些受疫情影響比較嚴重的個人和企業，對他們的幫助很大。所以他要藉著這個機會，感謝銀行同業，配合央行降息。央行決議，考量中小企業這次受到疫情影響，融資受到限制，經營困境增加，因此提供兩千億貸款方案。

(中時電子報)