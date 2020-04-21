新冠疫情蔓延全球之後，美國內部出現報復性的言論，包括抵制2022年北京冬季奧運。美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)在廣播節目表示：「我們會再看看，過去中共政府多次對我們失信。他們如果要成為更強的國家，就必須更公開化、透明化。」

節目主持人Hugh Hewitt認為，如果一個國家不值得信任，冬奧在該國舉辦也不會安全。美國總統川普(Donald Trump)上周五被問過相同的問題，他只表示：「我很不高興，我對中國非常不高興。」

不過美媒《雅虎體育》分析，北京冬奧應該很穩，國際奧會(IOC)是以委員投票決定主辦國，經常有拉關係、套交情、甚至收賄的傳言(東京奧運就正在接受調查)。無論如何，通常國際奧會委員跟主辦國的關係都還不錯。

其次是國際奧會現在正為東奧延期焦頭爛額，2021年辦完東奧之後，哪有功夫再去處理2022年冬奧更換地點的繁雜事項？再者如果新冠疫苗問世，多半還是需要大陸幫忙生產。

《紐約時報》引述明尼蘇達大學傳染病專家Michael Osterholm的話說：「如果我們疏遠中國，倒楣的可能還是我們自己。到時候他會把疫苗賣給我們嗎？」

去年已有美國學者呼籲以新疆問題抵制北京冬奧，但國際奧會不太可能隨之起舞，美國政府更沒有必要藉著體育賽事製造兩國對立。美媒還打趣說，只要川普11月連任成功就是最大的報復了。

(中時電子報)