近期受疫情影響，消費者外出意願降低，實體店鋪買氣逐漸移轉至虛擬通路，為降低市場衝擊， PChome網路家庭響應政府政策，與新北市政府攜手合作連續舉辦三場實體店紓困轉型直播分享節目，第一場直播將在今(21)日下午4點整，於PChome 24h購物及新北市政府臉書粉絲團準時上線，邀請新北市副市長吳明機領銜參與，與台灣網商協會、國際數位行銷協會的業者代表對談，並於第二(4/30)、三場(5/5)直播，陸續分享餐飲業者和實體零售業者的數位轉型經驗，協助業者了解網路經營心法，希望能鼓勵業者發展不同的商業模式，拓展多元銷售管道，攜手共度疫情艱困時期。

PChome 網路家庭執行長蔡凱文表示：「網路不僅是現今社會的重要基礎建設，也將發展成為社會運作的強力後援，當疫情改變消費者生活的同時，各行業皆可透過數位技能，以因應消費模式的轉變。現有的電商平台已具備穩定的客源及系統，能大幅降低人事及時間成本，我們也積極協助業者把握Offline to Online商機，運用網路拓展生意，幫助更多實體零售業將商品銷售至全台各地。」台灣網路發展成熟，其中電商服務更與世界同步，能即時追蹤商品狀態，隨時調整商品種類及數量，且融合行銷、金物流、客服、存貨系統等服務，更能有效提升銷售品質，精準掌握消費者需求。而除了運用電商平台既有的優勢，也鼓勵業者循序漸進培養數位能力，運用數位廣告行銷手法，擴大網路聲量及佈局，透過多角化經營，建立市場定位，即使疫情結束後也能多個通路做生意。

PChome 網路家庭鼓勵實體零售業者一起透過網路做生意，此次與新北市政府攜手合作直播計畫，第一場直播邀請新北市副市長吳明機參與，與業者面對面討論，了解如何從線下創造線上聲量；第二場將邀請企業廠商，分享數位轉型經驗與實際操作建議，使業者能深入學習網路經營法則；第三場則請到知名業界講師，瞭解電商經營環境和親授網路行銷秘訣，期望透過三場豐富的直播分享內容，能幫助實體零售業者打造網路新生意，一起化危機為轉機，攜手共創全新銷售商機。

【PChome網路家庭 x 新北市政府-實體店紓困轉型直播分享節目】

・第一場：4/21(二) 16:00

・主題：從線下創造線上聲量，打造Offline To Online商機

・與會嘉賓：新北市副市長吳明機、經發局長何怡明、台灣網商協會理事長張藤耀、台灣網商協會創會長林憲忠、國際數位行銷協會執行長劉治宏

・第二場：4/30(四) 15:00

・主題：業者心內話：不得不的數位轉型攫取商機經驗談

・與會嘉賓：新北市經發局專委鄭圭雯、國際數位行銷協會執行長劉治宏、菩提心健康蔬食老闆劉忠憲、大龍港駕訓班行銷經理黃飛發、台灣網商協會秘書長林原 、百鮮企業總經理林裕閔、立鑫企業業務經理吳淳瑜、絡客思行銷科技創辦人陳菲

・第三場：5/5(二) 16:00

・主題：實體零售業者如何在網路賣出好生意？

・與會嘉賓：外聘講師權自強、新北市經發局專委鄭圭雯

(科技)