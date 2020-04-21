三大指數下探 滬指收跌0.9％ 15:432020/04/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股三大指數21日開低，之後指數震盪向下，創業板指迅速跌逾1％，盤面上，數據相關類股表現強勢，半導體類股走弱。中午收盤，三大指數均跌逾1％，創指更跌近2％。 午後，三大指數繼續走弱，創指盤中跌破2,000點，個股普跌。截至收盤，滬指收2,827.01點，下跌25.54點，跌幅0.9％。深成指收報10,506.86點，下跌114.64點，跌幅1.08％。創業板收2,023.94點，下跌19.5點，跌幅0.95％。 (工商 ) #三大指數 #滬指 #創業板 #跌逾 #走弱 也許您會感興趣 推薦閱讀 經濟回溫 陸港股齊漲 10:512020/04/20 財經 滬指收升0.5％ 三連升 15:412020/04/20 財經 原油期貨跌到底 美能源股帶頭 開盤道瓊跌逾500點 21:432020/04/20 財經 需求疲軟 油價崩跌逾37％ 04:102020/04/21 財經焦點 A股開盤：滬指低開0.36％ 數位貨幣、半導體回調 09:552020/04/21 兩岸 《美股》營收遜於預期＋撤銷今年財測 IBM盤後跌逾3％ 10:172020/04/21 財經 《匯市》美元指數站回100 離岸人民幣觸7.1 10:342020/04/21 財經 港股跌逾400點 失守24,000點 10:432020/04/21 財經 恒指早盤一度急跌逾600點 午盤前略微拉回 12:572020/04/21 財經 A股三大股指單邊下行 滬指跌1.35％ 13:452020/04/21 兩岸 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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