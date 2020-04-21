A股三大指數21日開低，之後指數震盪向下，創業板指迅速跌逾1％，盤面上，數據相關類股表現強勢，半導體類股走弱。中午收盤，三大指數均跌逾1％，創指更跌近2％。

午後，三大指數繼續走弱，創指盤中跌破2,000點，個股普跌。截至收盤，滬指收2,827.01點，下跌25.54點，跌幅0.9％。深成指收報10,506.86點，下跌114.64點，跌幅1.08％。創業板收2,023.94點，下跌19.5點，跌幅0.95％。

(工商 )

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