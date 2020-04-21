華新科CB轉換價訂240元 約當溢價25％ 15:432020/04/21 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華新科（2492）48億元可轉換公司債轉換價訂為240元，對照華新科21日收盤價192元，相當於溢價25％；若以民國109年4月21日為轉換價格訂定基準日之前1個營業日普通股平均收盤價200元為基準價格，則約溢價20％。 (工商 ) #華新科 #溢價 #轉換價 #CB #約當 也許您會感興趣 推薦閱讀 瀚宇博辦現增 募資逾13億 04:102020/04/17 證券．權證 權證星光大道－兆豐證券 華新科 稼動率逾九成 04:102020/04/17 證券．權證 《業績-電子零件》華新科馬來西亞廠獲准增加復工比例 復工率逾50％ 11:592020/04/17 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 財經 史上首見「負油價」下周加油能退錢？中油回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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