華新科（2492）48億元可轉換公司債轉換價訂為240元，對照華新科21日收盤價192元，相當於溢價25％；若以民國109年4月21日為轉換價格訂定基準日之前1個營業日普通股平均收盤價200元為基準價格，則約溢價20％。

(工商 )

#華新科 #溢價 #轉換價 #CB #約當