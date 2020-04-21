4月20日，華為對外公開任正非於3月25日再次接受《華爾街日報》的採訪紀要，以下為部分內容。任正非在採訪表示要感謝川普打壓，世人才知華為是一家這麼厲害的公司。

Neil Western(《華爾街日報》亞洲產業版主編)：回顧2019年，在您看來，華為取得的最大成就是什麼？是不是英國允許華為參與5G網路建設的決策？如果是的話，華為在決策達成過程中扮演了什麼角色？

任正非：2019年我們取得很大成功，首先要感謝川普先生。因為他在全世界有那麼高的威望，他那麼重視華為，本來很多人不知道華為，或者將信將疑，特別是大陸也有一部分人不相信華為，覺得華為是不是在忽悠。川普「舉棒一打」，別人就覺得華為原來還這麼厲害，還不趕快買華為的設備，還等到什麼時候？應該是川普先生幫了我們大忙，這一點我們要感謝他。

我們公司本來也是散趴趴的公司，因為幾十萬人很難凝聚得起來。戰略部起草了公司的願景和使命：「把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智慧世界」，希望統一員工的意志，這些口號其實華為員工也不一定都相信，也不一定都足夠努力。但是川普一打我們，所有員工都知道死亡快來了，如果不努力我們一定會死掉的，嚇得每個人都很努力。基層太努力了，導致這個「車子」跑得太快了，我總是覺得要踩煞車，不能允許他們跑太快，否則會把這個公司拉斷的。這樣基層有很大的幹勁，我們高層有很大的冷靜，這就是我們勝利的基礎。

Neil Western：您認為經過川普的打壓後，歐洲、澳大利亞和紐西蘭等國家和地區是否意識到了華為的實力？相比打壓前，他們是否更加認可華為是一家技術巨頭？

任正非：應該說是有影響，澳大利亞、紐西蘭、美國……並不相信我們，他們的一些運營商可能也受到影響，但也是博弈。有些客戶還是信任、瞭解我們的，因此我們有穩定增長的信心。

(中時電子報)