田方倫。（黃福其攝）

曾文培。（黃福其攝）

總統府發言人丁允恭昨天身著「燃燒國旗」T恤受訪，國民黨中常委田方倫、曾文培已發動連署，明天要在中常會提案，要求國民黨為此召開記者會或臉書粉專發文正式表態，向總統府提出嚴正抗議，要求丁允恭認錯請辭，以向社會大眾聲明立場，堅定守護中華民國國旗的尊嚴。

國民黨青年團總團長兼中常委田方倫表示，丁允恭昨天身穿有「燃燒國旗」圖樣的《國際橋牌社》紀念T恤在總統府前接受訪問。雖然該圖樣屬於國內影視劇作品的周邊商品，但其中包含燃燒中華民國國旗的意像，丁身為中華民國總統府發言人，不應於公開場合穿著且代表中華民國總統府發言，實有污辱國家之意。

中常委曾文培也說，國旗是象徵國家，無論是最近口罩外交時把國旗貼在外箱上，或大家在中華隊參加國際賽事時揮舞國旗加油、總統府上方飄揚的青天白日滿地紅，都是對中華民國的驕傲、對國家的尊重，丁允恭如此閃爍其詞的解釋，是否根本不了解事情嚴重性及敏感度？若總統府發言人的心態如此，應主動請辭，並向國人道歉。

田方倫也說，一般民眾要穿什麼衣服都是個人自由，旁人無從置喙。但領國家公帑、對外代表總統發言的人，身穿燒毀國旗的衣服，即便是戲劇表達支持，心態上就大有問題。

田方倫、曾文培表示，蔡總統應對此說明，若代表總統發言的中華民國總統府發言人，都如此不尊重自己的國家及國旗，是否真的適任發言人？蔡總統又如何看待中華民國？

兩人也表示，儘管丁允諾閃爍其詞、蔡總統默不作聲，不過國民黨不能任其模糊以對，連自請處分、口頭告誡都沒有，遑論請辭下台，彷彿一切都船過水無痕，因此在中常會提案，要求黨中央以記者會或臉書粉專正式表態，務必要求府方明確表態及負責，嚴肅向國人合理交代。

(中時 )