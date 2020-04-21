海軍磐石艦爆發國內最嚴重群聚感染，迄今累計27例確診，但國防部官員今卻「臨陣脫逃」缺席指揮中心記者會，對此防疫指揮官陳時中會後替國防部緩頰，強調今天國防部缺席是他向國防部所提出的建議，至於未來國防部還會不會現身指揮中心說明？陳時中則未說死，表示要是疫情變化而定。

指揮官陳時中今在記者會後接受媒體追問，為何磐石艦疫情重大今天國防部卻缺席記者會？陳時中表示，由於今天上午國防部已將八項疫情資料送達指揮中心，後續與疫情相關的資訊會統一由指揮中心說明，至於軍中相關行政管理的問題，「國防部要自己去講」。

陳時中緩頰，由於國防部明天還有立法院行程，因此今天的記者會是他親自向國防部提議可以不用出席，「畢竟國軍還有更重要的任務要執行」，至於磐石艦的相關疫調資訊，陳時中也相信國防部已盡力做到誠實透明，「由於船艦上已是危險區域，資料蒐集上本身就會有困難，但相信這一兩天就會接上軌道。」

(中時 )