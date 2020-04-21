《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際原油價格崩跌，能源股首當其衝，以及在日股進入財報密集發布期前，新冠肺炎大流行削弱投資人的風險偏好，周二日經225指數收跌1.97%，為19,280.78點。東證一部指數收跌1.15%，為1415.89點。 CNN報導北韓領導人金正恩在手術後病危的消息使地緣政治的疑慮升高，日股跌幅擴大。惟南韓與中國方面指這個消息並非事實，南韓政府表示北韓並未出現異常行動。 除了能源股外，半導體股亦受到打壓，投資人仍然擔心新冠肺炎大流行造成的衝擊。Nidec下挫5.3%。 (時報資訊) #日股 #收跌 #能源股 #新冠肺炎 #大流行 也許您會感興趣 推薦閱讀 藥華藥新藥治療新冠肺炎 擬申請美臨床 04:102020/04/17 證券．權證 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 「奎寧」治療新冠肺炎 張上淳：國內未出現心臟副作用 14:332020/04/17 生活 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 《日股》美股期貨大漲 日經指數勁揚3.15％ 15:402020/04/17 財經 隆達UVC LED滅菌佳 迎合新冠肺炎新需求 15:412020/04/20 財經 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 新冠肺炎若造成永久性嗅覺喪失 失能險有賠 17:072020/04/20 生活 大里仁愛醫院志工不畏新冠肺炎疫情無私奉獻 17:582020/04/20 生活 財經熱門新聞 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 美股強彈20％也沒用！ 價值投資大師曝經濟怪狀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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