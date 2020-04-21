國際原油價格崩跌，能源股首當其衝，以及在日股進入財報密集發布期前，新冠肺炎大流行削弱投資人的風險偏好，周二日經225指數收跌1.97%，為19,280.78點。東證一部指數收跌1.15%，為1415.89點。

CNN報導北韓領導人金正恩在手術後病危的消息使地緣政治的疑慮升高，日股跌幅擴大。惟南韓與中國方面指這個消息並非事實，南韓政府表示北韓並未出現異常行動。

除了能源股外，半導體股亦受到打壓，投資人仍然擔心新冠肺炎大流行造成的衝擊。Nidec下挫5.3%。

(時報資訊)