中國大陸和馬來西亞在南海僵持

美國海軍周二說，有2艘軍艦正在南海執行任務。而3名區域安全人員說，他們接近中國大陸和馬來西亞僵持的海域。

據路透21日報導，中方「海洋地質8號」探勘船上周出現在靠近馬來西亞國家石油公司（Petronas）的探勘船附近勘測。而就在幾個月前，它才在越南外海採取了類似行動。這起事件促使美國呼籲中方，停止在南海爭議水域的「霸凌行為」。華府說，他們會這麼做，是因為關切北京在南海油氣開發區的挑釁行為。

美國國務院已表示，中方利用相關區域致力因應新冠肺炎疫情，對鄰國進行脅迫。而美軍印太司令部發言人舒維曼（Nicole Schwegman）周二說，兩棲突擊艦「美利堅」號（USS America，LHA 6），以及飛彈巡洋艦「碉堡山」號（Bunker Hill，CG-52）已部署南海，並在執行軍事任務。

「儘管我們持續在南海執行任務，」他說，「但我們在致力促進航行與飛行自由，還有鞏固印太安全與繁榮的國際原則。」舒維曼並強調，美國支持盟友與合作夥伴為確定自身經濟利益所作的努力。

(中時電子報)