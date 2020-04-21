新冠肺炎疫情狀況未緩解，竟然還有民眾來亂！高市府昨天公布敦睦艦隊9名確診個案活動地後，竟然有1名L網友以某蔬食餐廳內部人員口吻在臉書表達不滿，痛批「我們餐廳被迫中獎」、「完全沒收到通知」，經衛生生局初步了解，該名網友並非餐廳經營團隊，衛生局正在蒐證調查，若有違法最高可罰300萬元。

衛生局指出，該臉書貼文經過媒體報導後，該蔬食餐廳也在新聞下方留言澄清，發文者「簡○○」並非該餐廳人員，以上言論不代表本餐廳，被登在新聞上的內容也不是本餐廳發言。

衛生局表示，將進一步了解該名網友是否有違社會秩序維護法以及傳染病防治法相關規定，最高得處以新台幣300萬罰款。

衛生局也呼籲，經市府公布為確診個案停留之高風險場域，均應遵照既定時程執行清消、疫調等必要之防疫工作，防疫視同作戰，若有拒絕、規避、妨礙等情事，市府將依法執行。在此時防疫工作高度緊張之際，全民的高度共識及合作以落實各項防疫策略是為當前有效防疫之道。

(中時 )