新冠肺炎疫情全球蔓延，近期氣候變遷議題在網路、媒體討論似乎淡了一些，然全球暖化刻不容緩。明天是「世界地球日」50周年，台灣近年來也因為極端降雨的影響，造成嚴重淹水災情，如106年0601及107年0823豪雨。為水利署為因應氣候變遷所帶來的極端暴雨的威脅，特別採用流域整體規劃之新思維，提出「中央管流域整體改善及調適計畫」。

水利署表示，該計畫將突破以往傳統單一水系的治理模式，轉為流域整體改善及調適策略，並結合國土規劃，以因應氣候變遷極端降雨所帶來的威脅。

同時以流域整體治理理念，提供解決方案-韌性承洪治水。包括逕流分擔、在地滯洪及出流管制措施，提高土地整體耐淹能力，並導入風險管理概念，由高風險地區優先投入資源辦理，以降低至中低風險以下，並導入智慧防災及防洪風險管理作為。

水利署未來透過該計畫之實施，加強中央管河川、區域排水及一般性海堤之防洪減災功能及營造良好區域及海岸景觀及棲地環境，保護區內居民生命財產安全，及營造親水、休閒、遊憩環境，提供安全、永續之生活環境。水利署正以降低洪災風險的作為，提供民眾更安全的保護，向世界地球日致敬！

屏東縣後灣海岸環境改善工程。（圖取自水利署網站）

(中時電子報)