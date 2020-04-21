新竹市長林智堅21日前往動物園勘查時表示，因應五一連假，仍會施行包括人流管制、紅外線體溫量測、入園消毒、空間故事屋閉館，以及社交距離地貼指引等措施。（陳育賢攝）

為避免新型冠狀病毒因群聚而傳播，新竹市立動物園日前已啟動在園人數2000人的人流管制，市長林智堅21日前往動物園勘查時表示，因應五一連假，仍會施行包括人流管制、紅外線體溫量測、入園消毒、空間故事屋閉館，以及社交距離地貼指引等措施。

林智堅表示，新竹市立動物園去年底重新開園後，單日遊客高峰超過萬人入園，不只是市民，許多外縣市的遊客也會前來，因此，因應疫情動物園也啟動相關應變措施，包含新增社交距離地貼、入園紅外線測量體溫及消毒、同時遊園人數管制在2000人、每小時防疫廣播宣導以及密閉空間故事屋場館暫停開放等。

市府同時也已將動物園員工分組，未來若需要啟動異地辦公時可以立即運作，透過滴水不漏的嚴謹防疫措施，確保動物園營運不中斷，希望市民與市府一同努力，配合防疫規定，一同共度疫情難關。

產發處長張力可指出，由於動物園為戶外空間，空氣流通，但仍需提醒民眾若已發燒或有相關上呼道症狀務必在家休養，若是入園時檢測到體溫高於37.5度將會婉拒入園，園區人潮較多時也會啟動人數管制，防疫期間或許會造成民眾的不便，但非常時期希望大家能互相體諒與配合，才能確保防疫不會出現破口，大家的日常生活才能繼續維持。

(中時 )