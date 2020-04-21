新竹一名在飯店擔任房務員的女子小芳（化名），控訴房務部主任陳男對她性侵，其中7次更是發生在她進行客房清潔工作時。不過檢方調查發現，小芳與陳男曾是男女朋友，還曾向同事自曝在飯店房間嘿咻，等於揩公司油省開房費。且小芳時隔10個月後才報警提告，認定無相關證據能證明陳男性侵，做出不起訴處分。

據ETtoday報導，小芳指控，2016年11月某日，她下班後與陳男相約在租屋處聊天，已有未婚妻的陳男竟表示想跟她交往，當晚兩人就發生性關係。隔天陳男又趁小芳在做客房清潔時，將房門鎖上，再度將小芳推到飯店床上發生關係。小芳指控，陳男都是趁她做客房清潔時，將她推倒床上性侵，一共發生7 次。

陳男到案則是喊冤，表示跟小芳是男女朋友，兩人確實在飯店房間發生關係，但都是兩情相悅，絕無強迫、性侵。

檢方調查，有飯店同事證稱，小芳曾說過陳男其實是她男友，大家才知道他們在交往；小芳甚至在聊天時自曝和陳男在飯店房間炒飯。檢方認為，並無相關證據能證明小芳指控是否為真，因此對陳男做出不起訴處分。

(中時電子報)