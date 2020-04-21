阮經天（小天）為「野生救援」（WildAid）拍攝《溫柔的巨人》（The Gentle Giant）紀錄片，特別橫越千山萬水，飛到墨西哥的坎昆潛水攝製，他展現過人好體力，一抵達完全沒休息，立即「倒時差」工作，潛入海洋中找尋鯨鯊，在深藍無垠的汪洋裡，他看到碩大無比的鯨鯊，升起無限的感動，小天說：「鯨鯊對我們來說是海底溫柔的巨人，但對牠們來說，我們只是巨人，一點也不溫柔。」因為幾乎沒有天敵的鯨鯊，卻逃不過人類的濫捕，小天呼籲：「沒有買賣，沒有殺害。」希望大家拒吃魚翅，來拯救地球珍貴的瑰寶鯨鯊。

阮經天為「野生救援」拍攝《溫柔的巨人》紀錄片。（圖／出頭總業提供）

《溫柔的巨人》紀錄片，由《鋒味》總導演高偉恩執導，構思、籌備到拍攝，總共花費超過1年時間，阮經天一到墨西哥也顧不得時差，立馬就換上潛水衣，投身海裡探險，他事前也做足功課，得知鯨鯊（Whale Shark）是地球上體積最大的魚類，最大可長到12米，個性溫馴的牠們，其實不是鯨魚，而是鯊類，屬於軟骨魚綱鯊目鯨鯊科，他們生活在溫暖水域，全球75%鯨鯊分佈在印度洋和太平洋，其餘才是在大西洋，鯨鯊屬於卵胎生動物，雌性鯨鯊雖然產卵，但會將卵留在母體內孵化，等幼鯊成長至40-60公分大時才一次排出，鯨鯊很長壽，至25歲才脫離兒童期而成熟，成年鯨鯊壽命平均可達100歲～150歲。

阮經天與垂直身體的鯨鯊面對面，相當感動。（圖／出頭總業提供）

阮經天全副專業裝備，熟練地從船沿一個跳水，潛入加勒比海中找尋鯨鯊，當小天一看到眼前沈甸甸的鯨鯊，感動得說不出話，好幾秒後才回過神來，他分享：「在我人生中第一次看到如此龐然大物，完全把我震懾住了，其實在那一瞬間，我的腦子是一片空白。」他看到母鯨帶著小鯨從他眼前航行而過，感動油然而生。

而小天非常幸運，在海中和鯨鯊拍到一張非常難得的照片，他與垂直身體的鯨鯊面對面，他形容：「我們就像兩個久別重逢的老友，準備來個大大的擁抱！」其實鯨鯊在海中呈90度直立身體是非常罕見的，而他們的第一類接觸，居然能邂逅得如此與眾不同，或許也注定了守護鯨鯊是阮經天一生的責任了！而拍攝到小天與鯨鯊幾乎胸碰胸的珍貴畫面，也讓導演興奮得直呼：「漂亮！這真是太神奇了！」

阮經天投身海裡探險。（圖／出頭總業提供）

成功拍攝了「野生救援」（WildAid）的紀錄片《溫柔的巨人》後，阮經天既開心又感慨，他說：「你知道嗎？成年的鯨鯊在海裡，幾乎沒有天敵，能夠給他帶來顯著威脅的，其實是你、是我，我們是他最大的威脅。」由於人類享有、控制所有資源，環保問題和獵食魚翅問題，成了鯨鯊最大的惡夢，小天誠懇呼籲請大家看了這部紀錄片後，可以深刻的反思，希望「沒有買賣，就沒有殺害」，根據國際自然保護聯盟IUCN（International Union for Conservation of Nature）的瀕危物種紅色名錄（Red List），鯨鯊被列為瀕危物種，在這75年中，鯨鯊的數量已減少63%，所以拯救鯨鯊刻不容緩。阮經天邀請大家於明天4/22「世界地球日」收看《溫柔的巨人》紀錄片，一起關懷鯨鯊。

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(中時電子報)