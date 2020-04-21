新冠肺炎疫情緊張，影響各行各業，甘霖基金會也遭受募款衝擊，自三月起，捐款驟減八成，服務經費吃緊。平時周一至周五為獨居長輩和身障朋友準備餐食，一份便當包含食材、機油、人力等等成本需要120元，部分身分不符合中低收入戶的邊緣戶，無法獲政府補助，甘霖基金會負起幫邊緣戶長輩全額募款的任務。

甘霖基金會有感於台灣高齡化社會的問題，長年深入關懷貧困弱勢的老人，每天送出800多份便當到大台中市九個行晸區。

一頓飯，對一般人來說可能再平凡不過，但對這些需要幫助的老人來說，卻常常為了一頓餐而傷腦筋；在這些人當中，部分因為某些原因，不符合政府中低收入戶的標準，無法申請便當的補助經費，稱之為「邊緣戶」。

甘霖基金會說，這些不符合政府中低收入戶的標準，經濟困頓、行動不便，咀嚼及吞嚥功能退化，無法自行備餐，甚至無法出門，非常需要有人為他們送上一份溫飽的餐食。

甘霖基金會表示，受助的阿成爺爺就屬於邊緣戶案例，雖有兩個兒子但皆未盡照顧責任，其中小兒子花光爺爺的退休金，大兒子雖有工作，卻不願扶養爺爺，經濟困頓的爺爺，連水電費都是管委會幫忙支付，每天的餐食費爺爺也付不出來，由甘霖基金會送中餐和晚餐給爺爺，至少可以維持每天基本溫飽。

甘霖基金會表示，邊緣戶個案約有30人，一年餐費需求約為100萬元，沒有政府補助的邊緣戶，由甘霖基金會對外向民眾募款，今年受到疫情影響，捐款持續下滑，自三月起取消信用卡定期定額捐款的人數也越來越多。

甘霖基金會執行長林錦雪憂心，疫情關係，減少經濟活動，許多企業營收面臨衝擊，捐款者可能面臨放無薪假和失業的困境，這些波及都直接造成捐款意願的低落，邊緣戶的經費缺口將面臨挑戰。

目前透過與廠商合作推出防疫產品、端午節粽子義賣，希望能幫這些邊緣戶長輩籌募送餐經費。

為幫助社福團體防疫期間捐款下滑的窘境，母親節前夕，臻品植粹公司與甘霖基金會合作義賣茶皂防疫產品，將提撥商品售價的30％作為送餐服務經費，民眾可送禮自用兩相宜，又可做公益幫助長輩。

甘霖基金會也開放預購端午節愛心粽子義賣，與配合多年的台中古早味肉粽商合作，歡迎民眾、企業踴躍團購，為甘霖基金會籌募弱勢貧困長輩送餐經費，一起來做公益，用愛守護長輩。

(中時 )