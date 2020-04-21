基隆市府指出，不符條件市民，可向區公所申請中央與地方急難救助金，有1至3萬元。（許家寧攝）

基隆市府統整中央及地方的各項勞工及弱勢族群紓困方案。（許家寧攝）

新冠疫情衝擊產業，勞動部20日起加發3萬元勞工紓困金，基隆市府首日湧進近2700多人申辦待審核，因申請有條件限制，不少弱勢邊際勞工、自營業者未符補助資格，市長林右昌指出，各區公所可申辦1至3萬元急難救助金，迄今0人申請，會再加強宣導。

林右昌表示，1999市民專線昨天就有30多通詢問有關勞工紓困3萬元補助的申請辦法，符合3月底前在職業工會參加勞保者，且月投保2萬4000元以下，以及個人年所得未達40萬8000元，從4月20日至5月22日止可向各職業工會申請。

市府也統整中央及市府的各項勞工及弱勢族群紓困方案，針對防疫期間，連續3個月加發1500元弱勢津貼，基隆市有1萬4200多人符合資格，4月已在21日入戶頭。另外每天1000元的居家檢疫補償金，檢疫2年內都可申請，全市已有近千人申請。

林右昌指出，部分不適用紓困方案或沒有勞保的民眾，則可向各區公所申請1至3萬元的救助金應急，市府也有市民關懷救助金，最高金額1萬元，不過這兩項補助，目前都無人申請，會要求局處加強宣導，有需要的民眾可洽詢社會處或撥打1999市民熱線。

市府產發處也從3月至5月，針對1500多間向市府承租的攤商、店鋪減租3成；另年底以前中小企業申貸100萬元以下，授權銀行直接核貸，最高可貸95％；至於免用統一發票的小規模營業人，每戶最高可全額貸款50萬元，利率不超過1％。

(中時 )