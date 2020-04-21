北市議員楊靜宇今在北市議會質詢時爆料，北市中山堂管理所去年一件標案涉嫌護航特定未得標業者，讓該業者違反《採購法》，以「分工」方式承攬標案，質疑「根本官商勾結圖利」，北市政風處承諾將著手介入調查該標案有無涉弊，中山堂管理所主任黃國琴則堅稱，標案一切依法辦理，絕無圖利特定廠商。
楊靜宇指出，中山堂管理所去年的「國語課本與兒童文學特展勞務採購案」遭人檢舉弊端，中山堂管理所主任黃國琴疑似屬意讓中華民國兒童文學學會得標，開標前傳訊向標案承辦人員施壓。
楊靜宇公開黃國琴與已離職的標案承辦人員對話記錄：「我評估在中山堂這個古蹟，由該學會來承辦特展，具有傳承與致敬的重要意義與價值」
在該學會因招標準備資料不完整而未得標後，黃國琴又傳訊給承辦人員說「很遺憾，因為一些失誤，走到這樣的田地，我希望你做為這個展覽承辦人能有所認知，應當盡力完成，以達到它應有的效益與成果。」讓承辦人員備感壓力。
楊靜宇指出，黃國琴在該標案簽約前3天召開工作會議，公然為中華民國兒童文學學會說項，將149萬元的標案，要求得標廠商與學會「分工」完成，學會承攬到其中50萬元標案，簡直目無法紀，更離譜的是，日前詢問中山堂管理所該標案有無分包委外，竟還全盤否認，要求文化局、政風處盡快檢討、調查。
政風處主祕羅朝明表示，採購法有分包要點，得標廠商可分標給有能力執行的廠商並訂定分包契約，但未定有分工，後續會著手調查該標案是否涉弊。
黃國琴澄清，開標前有屬意的得標廠商很正常，但招標過程一切都依法辦理，後續的分工也是由得標廠商主動提出要求，希望中華民國兒童文學學會協助。
(中時 )
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