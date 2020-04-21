北市議員楊靜宇公開中山堂管理所主任黃國琴與招標承辦人員對話記錄。（翻攝畫面／譚宇哲傳真）

北市議員楊靜宇今在北市議會質詢時爆料，北市中山堂管理所去年一件標案涉嫌護航特定未得標業者，讓該業者違反《採購法》，以「分工」方式承攬標案，質疑「根本官商勾結圖利」，北市政風處承諾將著手介入調查該標案有無涉弊，中山堂管理所主任黃國琴則堅稱，標案一切依法辦理，絕無圖利特定廠商。

楊靜宇指出，中山堂管理所去年的「國語課本與兒童文學特展勞務採購案」遭人檢舉弊端，中山堂管理所主任黃國琴疑似屬意讓中華民國兒童文學學會得標，開標前傳訊向標案承辦人員施壓。

楊靜宇公開黃國琴與已離職的標案承辦人員對話記錄：「我評估在中山堂這個古蹟，由該學會來承辦特展，具有傳承與致敬的重要意義與價值」

在該學會因招標準備資料不完整而未得標後，黃國琴又傳訊給承辦人員說「很遺憾，因為一些失誤，走到這樣的田地，我希望你做為這個展覽承辦人能有所認知，應當盡力完成，以達到它應有的效益與成果。」讓承辦人員備感壓力。

楊靜宇指出，黃國琴在該標案簽約前3天召開工作會議，公然為中華民國兒童文學學會說項，將149萬元的標案，要求得標廠商與學會「分工」完成，學會承攬到其中50萬元標案，簡直目無法紀，更離譜的是，日前詢問中山堂管理所該標案有無分包委外，竟還全盤否認，要求文化局、政風處盡快檢討、調查。

政風處主祕羅朝明表示，採購法有分包要點，得標廠商可分標給有能力執行的廠商並訂定分包契約，但未定有分工，後續會著手調查該標案是否涉弊。

黃國琴澄清，開標前有屬意的得標廠商很正常，但招標過程一切都依法辦理，後續的分工也是由得標廠商主動提出要求，希望中華民國兒童文學學會協助。

(中時 )