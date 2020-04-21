敦睦艦隊磐石艦名官兵確診新冠肺炎，高雄意外成重災區。高雄市長韓國瑜今天下午4點將召開記者會，說明高雄的最新疫期狀況。

高雄市長韓國瑜，與衛生局長林立人說明疫情最新狀況

韓國瑜指出，對於海軍敦睦艦隊744位軍人的疫調，未能獲得真實答覆，始終有缺口，因此希望中央全力協助。

高雄市衛生局長林立人也表示，由於744位官士兵是由高雄下船，相關活動地點也在高雄；且居住在高雄市的官士兵，部分人員無法在電話中表述，無法確認身分，也不能提供訊息。因此高雄市政府已經以最速件發出電子公文，請中央或各縣市政府協助7個檢疫中心進行疫調。

(中時電子報)