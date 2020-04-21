高三學生顏婕羽說，國小二年級在媽媽的建議下開始學習書法，有機會可以跟這麼多前輩一起參展，讓她覺得相當榮幸。（吳建輝攝）

彰化員林家商書畫篆刻聯展，展出超過80件的書、畫、篆、刻作品，將從今起一連展至5月15日。（吳建輝攝）

員林家商校長陳定宏說，因為疫情暫緩校慶活動，改舉辦小型具有傳承意義的聯展，歡迎鄉親一同共襄盛舉。（吳建輝攝）

彰化員林家商書畫篆刻聯展，由退休文書組長張懷仁，現職國文老師李蕙岑與該校三年級學生顏婕羽，老中青3代同場較勁，展出超過80件的書、畫、篆、刻作品，將從今起一連展至5月15日，員林家商校長陳定宏說，因為疫情暫緩校慶活動，改舉辦小型具有傳承意義的聯展，歡迎鄉親一同共襄盛舉。

主展人張懷仁表示，因為學校圖書館主任林家楨，希望他可以「回娘家」與後輩一起舉辦書法展，剛好時逢校慶，所以找了幾位墨友，一起來共襄盛舉，「員家人書畫篆刻聯展」就是這樣應運而生。

李蕙岑老師說，讀中文系的人對琴棋書畫總有一份特殊的情感，想寫一手好字，因緣際會下拜師張懷仁老師，至今已經5年多，這些年在老師的帶領下，也不斷突破自己，跟老師學習書法不只是學書法，老師的豁達與大氣，也是她追隨的典範。

高三學生顏婕羽說，國小二年級在媽媽的建議下開始學習書法，上高中後開始跟李蕙岑老師寫書法，很開心有機會可以跟這麼多前輩一起參展，讓她覺得相當榮幸，未來也會追隨所有前輩，繼續往更高的書法之路前進。

校長陳定宏表示，員林家商68年周年卻碰上疫情，所以暫緩相關校慶活動，但是美感與藝術源自生活，藉由「員家人書畫篆刻聯展」，讓員家的莘莘學子，在藝術的薰陶下，洗滌師生心靈，也為這緊張的防疫期間，帶來一點喘息的空間。

(中時 )