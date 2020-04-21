負油價衝擊全球金融市場！殺手是西德州原油期貨面臨到期結算日，遭空方主力壓低結算價結算。今天在台股掛牌的2檔原油2倍ETF，都持續呈量增價跌，低檔區震盪整理。街口布蘭特原油正2 ETF今收盤下跌4.61%，成交量逾7萬張，元大S&P原油正2 ETF也跌3.53%，成交量逾13.8萬張。

街口投信分析，造成負油價，主要因德州原油核心交割地的儲油空間迅速減少，促使市場大舉拋售，而國際指標布蘭特原油期貨價格昨日雖也下跌，但遠沒有美國原油那麼疲軟，因全球範圍內還有更多儲油空間。西德州原油主要是透過輸油管供應美國本土用油與儲存空間的問題導致西德州原油近月有較大的跌幅與遠月形成正價差，再加上近月份西德州原油期貨面臨到期結算日，遭空方主力壓低結算價結算。

街口布蘭特原油正2 ETF是被動式追蹤S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Index，該基金遵循數編制規則進行申購、贖回、Re-Balance及轉倉等事宜，以貼合指數之表現。依現行主管機關規定，在布蘭特原油期貨價格崩跌至0元前，即會觸及下市之門檻，不至於因期貨價格變成負數而對基金淨值與受益人產生影響，而布蘭特原油期貨價格4月20日仍有29.21美元。依照指數編制規則，指數係依照期貨價格以及轉倉邏輯編制，指數公司亦有考慮期貨價格波動對指數產生之影響。

(時報資訊)