訊連(5203)旗下FaceMe AI臉部辨識引擎陸續獲得公家機關、工業電腦大廠採用後，再次獲日本NEC採用導入於NEC LAVIE Home All-in-One個人電腦之「LAVIE 人工智慧助手」軟體，透過FaceMe臉部辨識辨別使用電腦的家庭成員及啟動專屬使用介面及常用軟體。訊連將於4月29日召開線上法說會，預期將對臉部辨識引擎有更進一步說明。

LAVIE Home All-in-One為NEC於日本市場上市全新系列電腦，搭載第 10代Intel Core處理器，並預載NEC開發的「LAVIE人工智慧助手」軟體。透過「LAVIE 人工智慧助手」，家庭成員可註冊臉部資訊及設定常用應用程式，於使用LAVIE Home All-in-One時，透過臉部進行登入、並啟動該成員專屬的「Hey LAVIE常見應用」。

訊連執行長黃肇雄表示，臉部辨識技術是近年來熱門技術，除了各式IoT/AIoT應用外，臉部辨識也可大幅提升消費性電子的方便性。FaceMe為專為邊緣運算（Edge Computing）打造的臉部辨識引擎，可支援Windows、Linux、Android和iOS等多種作業系統，在全球知名NIST臉部辨識競賽中，名列全球最精準且最快速的刷臉技術之一，也是台灣於該項臉部辨識競賽中表現最佳廠商。彈性SDK解決方案，能建構智慧安控、智慧零售、智慧辦公室、智慧警政和智慧金融等應用，已被國內外多家知名廠商採用。

(時報資訊)