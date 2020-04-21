敦睦艦隊今天增加3例，其中1例是台南人，台南市衛生局指出，這名確診者15日從左營搭莒光號回台南火車站後搭計程車返家，之後到中西區劉家汕頭意麵及家鄉八寶冰，16日到永華國民運動中心運動，當晚於北區黎明鐵板燒用餐，17日則與嘉義確診個案於南紡夢時代用餐，18日出現症狀就直接入住醫院。

由於這名確診者所到足跡同樣遍及台南多處人潮如織的地方，其中，永華國民運動中心更是許多市民前往運動的場所，消息傳出又讓很多人憂心忡忡，台南市衛生局今天公布該例足跡，並將會同環保局針對確診個案以上到訪足跡，今日下午5時以前完成戶內及戶外徹底清潔消毒。

根據衛生局公布資料，該例14日上午曾至左營基地營區附近萊爾富商店短暫停留，15日下午1點半到3點之間於左營軍港搭乘接駁遊覽車至新左營，隨後搭乘莒光號至台南火車站，出站後搭計程車返家。當天晚間7點於中西區劉家汕頭意麵用餐，7點半到民生路知名家鄉八寶冰吃冰。

隔天16日下午4點至6點半都在永華國民運動中心的啞鈴區、跑步機區運動，晚間7點半於北區黎明鐵板燒用餐。17日中午則與嘉義確診病例約在南紡夢時代MOMO壽喜燒吃飯，下午2點半到7點在成功大學光復校區籃球場。18日因為部隊召回，上午11點半至台南公園集合返檢疫所，中午到台南轉運站全家便利商店購物，因為身體不適，傍晚近7時搭乘台南市防疫計程車就醫。

(中時 )