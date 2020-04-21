韋禮安21日出席Hit Fm聯播網活動，他先前坦言與交往11年的氣象主播女友Frida分手，消息曝光後，引起關注，他表示與前女友目前關係仍保持友好，2人都有聯繫，被問及有可能會復合？他語帶保留：「不知道，未來的事很難說。」

他分手消息一出，身邊有很多好友關心、慰問，連他的父母也在家中LINE群組隔空獻擁抱，他說：「我爸媽把連結貼在群組，他們說這時候需要給Group Hug。」而他因忙新專輯宣傳，有壓力也導致失眠，加上正逢情傷，似乎變瘦，他說：「但還沒到這輩子最瘦的時候，怕大家看到我覺得有點憔悴，盡量打起精神。」並打趣說近來身上有很多傷，「前幾天騎完腳踏車，阿基里斯腱有點痛，有點緊張。」一旁工作人員笑虧他太少運動，他無奈說：「過30歲，年紀大了。」

此外，近期網路外傳，韋禮安受邀將參與大陸湖南衛視《歌手．當打之年》擔任徐佳瑩《歌手：當打之年》的幫唱嘉賓，不過他賣關子表示過幾天就會知道了，「我們很常被通知，很常看新聞才知道發生什麼事情。」

(中時 )