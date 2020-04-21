海軍敦睦艦隊搞出防疫大紕漏，確診人數已達27人，軍方犯了一個關鍵錯誤是「沒有確實執行船舶30天未停靠港口後，人員必須無症狀才能上岸」的規定，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中強調，不是時間到了就放人！

昨天台大小兒感染科醫師李秉穎在電視節目中說，敦睦艦隊染的關鍵是指揮中心表示船艦出海30天沒有靠岸就可以回來不必居家隔離，這句話要有前提是30天沒有發生任何疑似的疫情才可上岸，軍方以為30天就可上岸，到底是指揮中心講不清楚、或是軍方解讀錯誤。

今（21）日中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，艦隊從帛琉出發後快滿14天時，有來詢問邊境組，我們告知軍方對於國際船舶的規範，中間沒有停靠任何港口期滿30天，人員無任何症狀才可免除居家隔離14天。

陳時中說，其實不管14天或30天都是實質檢疫，不是說時間到了就「下課了」，必須考試考過才能下課；所以14天居家檢疫或集中檢疫都一樣，不是時間到了就放人，還要經過整體症狀、情況的判定，等於實質的檢疫才會放人。

甚至這次軍方船舶的14天檢疫，我們要要求檢疫採檢過了才會放人，之前武漢包機、鑽石公主號至少2採陰才放人，武漢包機現在採用進來採檢或有症狀採檢，沒有症狀就放人，都是根據每個狀況不同擇定方式。

(中時 )