市嘉義市長黃敏惠進一步鼓勵民眾響應「業者不戴口罩，我不買」活動，大家一起來防疫。（呂妍庭攝）。

嘉市衛生局長張耀懋指出，嘉市餐飲業者戴口罩的比例相當高，希望不要讓少數餐飲業者成了防疫破口。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

繼日前嘉市知名店家發起「你不戴口罩，我不賣」後，嘉義市政府今21日宣布，即日起全面要求「餐飲業者」與「熟食業者」一律戴上口罩，經衛生局輔導後，如屢犯不改將依照《傳染病防治法》開罰最高1萬5000元罰鍰，市長黃敏惠進一步鼓勵民眾響應「業者不戴口罩，我不買」活動，大家一起來防疫。

「防疫工作再升級！」黃敏惠在市務會議上表示，嘉市人口密度是全台第2高的城市，超過9成產業都是服務業，之前幾家排隊名店發起「你不戴口罩、我不賣」，現在換市府鼓勵民眾響應「業者不戴口罩、我不買」，為兼顧防疫與產業發展，市府正式要求「餐飲業者」與「熟食業者」一律戴上口罩。

嘉市衛生局長張耀懋指出，嘉市餐飲業者戴口罩的比例相當高，希望不要讓少數餐飲業者成了防疫破口，建議業者戴上口罩才能讓民眾覺得安心，尤其口罩不僅是風險感染的預防，更是後續業者自主管理與居家隔離的判斷標準。

有關嘉市推動的「業者不戴口罩、我不買」第一波適用業者包含餐飲、冷飲、小吃店、烘焙業、超商市、大賣場、傳統市場攤商等，即日起要求業者「全程戴口罩」，若沒帶口罩，會先開立勸導單輔導改善，若屢犯不改將依照《傳染病防治法》第36條開罰，違反者依法可處新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

(中時 )