中壢SOGO母親節檔期優惠下殺回饋消費者。（中壢SOGO提供／呂筱蟬桃園傳真）

SOGO百貨中壢店於4月23日起舉行「寵愛媽咪感恩回饋」，4月23日至5月10日，推出單筆消費滿2000元並成功累點，就有機會抽中「振興十足抵用券500元，4月23日至30日，「轉轉好馨情」扣快樂購200點即可轉好運1次，最高可轉到1000元抵用券，高達5倍回饋，即將掀起兌換人潮。

SOGO百貨中壢店表示，5樓首度改裝出清3折起，預計6月盛大開幕，將帶來大桃園地區男裝最新潮流；同時中壢SOGO配合政府宣導做好防疫措施，率先同業提供嚴謹的防護措施，並加強公共設施的清潔消毒，為了即將來臨的溫馨母親節，加強商品力與服務，為全家人打造最安心的購物環境。

業者表示，母親節檔期化妝品一級戰區最高回饋14.5％，值得一提的是，蘭蔻小黑瓶年度熱銷萬瓶，首度買一送一組合，絕佳進場時機，不容錯過。5月1日至10日，珠寶區消費滿120,000元再加贈空氣清淨機一台，限量10台。5樓10年首度改裝出清3折起，除了用心照顧媽媽之外，還有默默父代母職的爸爸，也是需要細心呵護，各式男性與女性休閒服飾用品精彩出清，例如Kybun功能強大的護足男女休閒鞋原價17,800元，特價14,000元(限量20雙)。

還在規劃母親節大餐的兒女們，SOGO百貨中壢店有各式知名料理名店，例如1010湘、三合院、開飯川食堂、瓦城、Lady nara、金色三麥與饗食天堂等，都適合一家人歡度感恩的母親節，各家餐廳拉大用餐距離，加上嚴謹的環境清潔消毒工作，絕對安心陪媽媽歡慶母親節。

(中時 )