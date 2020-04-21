迎接地球日邁向50週年，永豐金控為響應台灣環境資訊協會今年度發起的「全面行動＃地球我罩的」主題，宣誓將實踐每年30萬個綠行動。永豐金控總經理朱士廷表示，永豐從日常營運、產品開發到業務推動，全盤思考ESG（環境、社會及公司治理）等面向所展現的綜合績效，包括建置符合ISO 50001標準的能源管理系統、銀行簽署赤道原則（EPI）等；為鼓勵員工也能從日常生活中的小處著手，一起加入環境保護的行列，特於世界地球日前夕訂定每年30萬個綠行動目標，為地球永續發展共盡心力。

永豐金控表示，去（2019）年響應台灣環境資訊協會推動的「百萬綠行動」計畫 ，並舉辦「假日綠市集」等活動，透過金控與各子公司訂定每月主題、趣味遊戲等方式，引導員工減少一次性資源消耗（例如擦手紙）、爬樓梯健身或食用當季食材等，同時也推動耗能設備汰換與辦公室節能措施，邀請同仁眷屬及民眾一起從日常生活實踐生態永續，不到一年的時間即募集約28萬個綠行動。

朱士廷表示，永豐將以每年30萬個綠行動實踐地球永續。金控與各子公司亦積極推動能源管理、數位服務與綠色金融等多元經營方針，例如，金控已導入能源管理系統並通過英國標準協會（The British Standards Institution, BSI）的ISO 50001驗證，預計2025年前，金控所有自有大樓都將完成相關建置，以提高能源效率。

同時，永豐金控及各子公司也透過發展綠色金融產品及業務，爭取更多客戶認同。永豐金控表示，包括銀行於今（2020）年簽署「赤道原則」，成為全球第102個赤道銀行，將依循該原則落實管理大型融資案件，主動從ESG等面向檢視風險以實踐責任授信；證券則以「綠色募資平台」獲得第15屆證券暨期貨金彝獎－「傑出綠色募資獎」團體獎殊榮；投信本（4）月募集臺灣第一檔ESG主動型基金－「永豐臺灣ESG永續優選基金」，提供投資人多元化選擇。

(中時 )