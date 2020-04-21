新冠肺炎疫情重創桃園機場出入境旅客量，也連帶影響機捷營運。桃捷公司指出，今年4月日均旅運量比去年下滑58%，其中A12、A13二個機場航廈站日均旅運量減少82%，機場航廈站?箱收入比去年同期短收1.75億元，桃捷公司已向交通部爭取將機捷比照桃機周邊相關產業，納入紓困補助範圍。

桃捷公司指出，機捷通車三年以來，運量50%來自出入境旅客，且機場出入境旅客約每3人就有1人搭乘機場捷運，讓桃園機場捷運成為桃園機場聯外重要交通工具，不過桃園機場出入境旅客驟降，A13機場第二航廈站日平均運量減少78%、A12機場第一航廈站更減少86%。

桃捷公司已向交通部爭取將機場捷運比照桃園機場周邊相關產業，納入紓困補助範圍，因今年3月營收比起去年同期減少59%，符合經濟部於4月10日發布今年3-9月營收減少50%服務業水電費減免方案，桃捷公司估計每月可減免約8百萬水電費，但仍需交通部認定桃捷公司為受疫情影響事業，桃捷公司也將極力爭取獲得認定，以減輕營運壓力。

桃捷公司除積極向交通部、經濟部申請紓困補助外，也實施撙節措施，於4月6日至6月14日調整直達車離峰時間班距，總計減少直達車共3,780趟次，希望在撙節成本和旅客服務中求取平衡。

(工商 )