溫馨母親節即將來臨，STUDIO A公布母親節檔期促銷活動，5月10日之前，購買Mac / iPhone系列主機，加購S.A Care全方位保障計劃，除享5%購物金折抵、免費Office 365或以優惠價入手 PIX 智能潮流LED顯示背包等周邊商品多選一外，再加贈知名蛋糕店Faya法雅捲捲芒果優格6吋冰淇淋蛋糕（市價1,080元）或鴻參參沛飲禮盒（花旗參滋補液 55mlx10瓶裝，市價950元）二選一，回饋總價達14,580元。

另在台北大安、台中中科等門市，也有包含最新iPhone11/MacBook Pro等「SA認證主機」的9折優惠。此外，還祭出 LINE Points 3%回饋無上限、教育優惠、舊機換新機、多台折抵無上限，以及SA點數回饋等多項優惠。 STUDIO A也特別與正崴集團合作，購買Mac電腦，加購 SA Care 2.0全方位保障計劃，即贈送「Foxlink防護口罩」50個，讓主機有SA Care 2.0全方位保障的同時，自己也能加強個人防護。

以陳同學購買16吋MacBook Pro 512GB型機款式為例，原價7萬7,900元，除享教育優惠折扣6,500外，加購「SA Care 2.0 全方位保障計劃」及PIX 潮流LED顯示背包，再贈送法雅蛋糕，總計回饋達1萬4,580元。

若購買最新iPhone11 64GB型機，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，除可享PQI Type-C to Lightning連接線、SAP單孔快充、Moshi無線充電盤等好禮外，再贈送法雅蛋糕，總計回饋4,140元。 STUDIO A這次「SA認證主機」於台北站前、大安、新竹光復、台中中科、台中彩虹、高雄夢時代等門市推出，包含MacBook Pro及最新的智慧型手機iPhone 11等機型少量釋出，MacBook Pro 13.3吋 256GB 原價5萬7,900元，9折後只要5萬2,110元，iPhone 11／iPhone 11 Pro/ iPhone 11Pro max型機9折起。

由於限量認證主機各門市機種不盡相同，有意購買的消費者，請直接到現場詢問。 近期許多人不敢出門購物，室內居家的時間延長了，但不代表生活隨之變得淡然無趣，聰穎的女性多利用此時加強美妝及肌膚養護的時間，以趕上青春的步伐，STUDIO A母親節期間，韓國市售第一品牌UNIX D2專業沙龍3D立體旋風吹風機（原價4,580元，9折價3,980元）再贈USB髮捲球（$329元）及迷你吹風機（$399元），等於8折價即可入手。

採用超音波霧化還可搭配精油使用的香氛水氧燈、可攜式空氣清淨機及按摩保濕美顏機等智能健康器材，則有4折至85折不等的優惠。

(工商 )