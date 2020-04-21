一年一度母親節將至！美商NU SKIN如新宣布，將以打造「#超能力媽咪」為主題活動，祭出數十組明星商品優惠，包括ageLOC新動機神級組合、抗衰老科技美肌／護髮組合，還有營養保健組合等，強調從保養到保健產品都有，以正貨+正貨滿額贈、日韓網推搶購夯品、年度限定優惠規格為主打，且不限購買通路，線上線下都能一次購足，省去顧客排隊的時間。

NU SKIN說，現代女性身兼多職，要扮演好媽媽、好媳婦、好姊妹等多重角色，除了繁忙工作外，還得面對來自家庭生活上的壓力，因應即將到來的母親節，NU SKIN也推出多款組合優惠，讓媽媽可以跟周圍的姊姊妹妹一同分享。

NU SKIN表示，即日起至4/28，NU SKIN「#超能力媽咪」母親節優惠活動開跑，周周都有新組合，可一次購足保養、彩妝、健康保健好物，並結合NU TOWN星享購APP平台、NU SKIN官方LINE帳戶、NU SKIN官網與全台各地如新生活體驗中心，要以全通路提供顧客服務。

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