全國政協經濟委員會副主任劉世錦21日在一場線上座談會上表示，鑒於國際疫情有很大的不確定性，中國經濟將不得不面對並適應這一現實，即從常規增長模式轉入長期的「戰疫增長」模式。這種增長模式的顯著特點是，要持續拿出部分資源去內防反彈、外防輸入，經濟難以開足馬力運轉，實現潛在增長率。

中新社報導，他提出，對增長目標的評估也要相應調整。建議採取「相對增長率」的評估方法，就是用中國增長速度與世界平均增長速度的比值或差值，評估中國經濟的增長狀況。以差值為例，2019年世界經濟平均增速2.9％，中國是6.1％，相對增長率為3.2％；如果2020年世界增速為-2.5％，中國為3％，相對增長率就是5.5％，是高於上年的。

對於增長目標設定，劉世錦建議採取「中央提要求，地方提指標」的辦法。從國家層面可以提出增長目標要求，但不提出量化增長指標，由各省政府提出量化增長指標。其好處在於，各地從實際出發，不搞一刀切，充分調動各省的自主積極性以及引入地方競爭。

(工商 )