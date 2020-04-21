西德州原油20日期貨報價罕見出現負值，引發石油ETF投資人擔心有「倒賠」危機。不過，投信業者強調，依照現行主管機關規定，在布蘭特原油期貨價格崩跌至0元之前，即會觸及下市門檻，不至於因期貨價格變成負數，而對基金淨值與受益人產生影響。

法人表示，西德州原油（WTI）首次產生負油價，主要因西德州原油主要交割地的儲油空間迅速減少，促使市場大舉拋售，而國際指標布蘭特原油期貨價格昨雖也下跌，但遠沒有美國原油那麼疲軟，因全球範圍內還有更多儲油空間。

西德州原油主要是透過輸油管供應美國本土用油與儲存空間的問題導致西德州原油近月有較大的跌幅與遠月形成正價差，再加上近月份西德州原油期貨面臨到期結算日，遭空方主力壓低結算價結算。

街口標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數股票型期貨信託基金（00715L）被動式追蹤S&P GSCI Brent Crude 2X Leveraged ER Index，本基金遵循數編制規則進行申購、贖回、Re-Balance及轉倉等事宜，以貼合指數表現。

依照指數編制規則，指數是依照期貨價格以及轉倉邏輯編制，指數公司也有考慮期貨價格波動對指數產生影響。

(工商 )