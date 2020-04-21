軟銀和聯想控股旗下君聯資本，向大陸網約車企業滴滴出行的共享單車部門投資1.5億美元。

外媒報導，滴滴旗下獨立品牌青桔單車近日獲得超過10億美元融資，也是由君聯資本領投。這也是青桔的首輪融資。

報導稱，大陸共享單車公司ofo退出，摩拜成為美團單車後，中國共享單車業由青桔、美團和哈囉單車鼎足而立。各公司均有不同部署，其中，美團創辦人王興曾表示，共享單車將是集團今年核心投資之一，公司內部的支持會繼續加大，包括增加營銷和品牌推廣。

另外，哈囉出行執行總裁李開逐曾表示，受疫情影響，哈囉單車騎行量顯著下降，影響收入；但公司已經採取節流措施，包括降低營銷簡訊費用、提高伺服器使用效率降低成本、對單車智能鎖維修進行提效降本、減少一些不必要的行政、辦公費用支出等。該公司的短期目標是，未來3年，達到DAU（日活躍用戶）破億，長遠目標是成為中國主流的三個App之一。

(工商 )