專技導遊領隊和關務、身障、軍官轉任考試預計5月陸續舉行，考選部今天宣布，為加強防疫，考生必須自行列印考試通知書才能入場，且全程必須戴上口罩，原則上不能陪考。居家隔離與居家檢疫人員一律不得進入考場考試。

專技導遊領隊考試預計5月9日及10日登場，關務人員、身障人員特考、國軍上校以上軍官轉公務人員考試也預計5月30日至31日舉行。考選部今天舉行線上記者會，宣布相關防疫措施。

目前國家考試已不再使用准考證，而以考試通知書取代，由於考場禁止非考生及試務相關人員進場，因此考選部表示，為辨識應考人身份，考生必須自行列印考試通知書，才能進入考場。應考人也必須自備口罩且全程配戴口罩。

為加強防疫，進入試區必須量測體溫，若考生當天額溫高於37.5度，將會由專業護理人員進行複測，以決定當天能否應試；考試期間也會加強消毒，將備有乾洗手液加強手部消毒。

考選部也提醒，目前原則上是禁止陪考，如果應考人有需要，如行動不便或有其他重大事由，還是可以申請陪考，但以一人為限，且需事前在報名系統填寫申請書，經過審核同意之後，當天要帶陪考同意書才可以進場。

應考人與陪考人也要事先填寫健康關懷通知書，在考試當天進入試場時都需要攜帶。至於居家隔離與居家檢疫等限制外出的應考人，一律不能考試，這部分考選部會與指揮中心做一些名單的勾稽。

為保持距離，考試地點若為高中職教室，原則上應考人數以30人為限，國中教室以25人為限，每間考場也會有兩間備用試場，提供給自主管理可以外出的應考人，或是當天身體不適的考生應試之用。

(中時 )