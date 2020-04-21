中國河南一處工地驚傳挖出4具孩童遺體，據了解，4名孩童鑽圍牆縫隙進到工地內玩耍，而施工人員未注意到小孩，直接將砂石到在他們身上，導致4名孩童窒息死亡，甚至有家長稱孩子身體「斷成兩截」，公安機關依法對涉嫌重大責任事故罪的8名開發及施工人員刑事拘留。

綜合陸媒報導，4月18日下午5點30分至晚上10點40分，河南原陽縣盛和府小區，堆放砂石的工地中陸續挖出4名5至11歲的兒童屍體，疑似是孩童跑到工地內玩耍，施工人員未注意才將其掩埋，導致4人遭砂石掩埋，初步判斷為窒息死亡。據了解，該工地未取得《建築工程施工許可證》，屬無證非法施工，涉事車輛為向後傾翻型後八輪自卸車，屬違規作業。

（圖／翻攝搜狐）

而該工地位於村莊北側，通往村莊的道路平日裡用鐵管隔斷，周圍也建起了圍牆，村民只能繞道出村，但是圍牆有縫隙，人可以從這裡鑽出，推測孩童是從縫隙穿進工地內玩耍，4名孩童被發現時都在同一個坑內，有家長稱孩子身體「斷成兩截」，且孩子被挖出時，身體尚有餘溫。

（圖／翻攝搜狐）

經初步判斷，4名孩童可能因砂石壓埋窒息死亡，具體原因仍需進一步調查。4月19日，公安機關依法對涉嫌重大責任事故罪的8名開發及施工人員刑事拘留。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)