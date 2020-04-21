不讓憨兒失望 桃園郵局做公益賣手工玫瑰花。（呂筱蟬攝）

桃園市真善美社會福利基金會每年母親節義賣推出憨兒手作玫瑰花，今年更是多了自己栽種的多肉植物，透過教保老師的巧思，在母親節這個節日幫忙推廣義賣，但卻因為遇上這波全球疫情，截至四月中為止銷售量卻不及往年的一成，桃園郵局內壢服務團隊看見真善美的困境，特別號召八家郵政支局聯合推廣這個愛心活動。

桃園郵局葉玉瑕副局長表示，雖然現在疫情嚴重，所有一切要以防疫為主，很多活動都暫停，但做公益這件事卻不能停，只要能夠幫忙一定參與。與真善美這麼多年的合作，那些憨兒製作的笑容讓我印象深刻，不能讓他們的努力換回滿滿的失望。

在桃園內壢郵局外舉辦公開義賣活動，往年都有真善美憨兒來參與，但受到疫情影響，憨兒也都無法外出，義賣活動全靠郵局同仁來撐場，折玫瑰花能訓練憨兒的手眼協調能力，栽種多肉植物則是能陶冶身心愉快。

真善美社會福利基金會社會資源處處長黃小芳表示：「憨兒折手工玫瑰花是一整年的工作成果，透過母親節義賣活動，只要賣出花朵他們就有滿滿的成就感，但受到疫情的影響，看到園區堆滿玫瑰花和多肉植物，確實有些失望，期待大家一起來幫忙」。

憨兒手作商品有單支的手工玫瑰花、簽筆玫瑰花、還有療癒的多肉植物，價格10元到600元左右，除了可以送給媽媽一份公益好禮，真善美社會福利基金會也在募集1萬朵憨兒手工花，要送給桃園抗疫責任醫院的醫護人員，邀請大家認購憨兒手工花，給他們一個肯定，或也能捐出花朵，參與送愛挺醫護的活動。愛心洽詢專線：03-4561455＃238

(中時 )