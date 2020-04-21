也許因最近航空業低迷，英國運輸部（DfT）為航空業找商機，他們剛通過「天空廣告」法案，可以使用飛機煙氣，在天空中畫出商業文字與圖案，第一則廣告將於5月8日首次亮相。

防衛世界(Defense World)報導，運輸部發布的文件稱，「如果天空文字成為合法商業活活動，鑑於英國人口眾多，以及大量的航空廣告市場，此類服務將具有潛在的商業利益。」

運輸部估計，天空廣告的商機，將可在五年內增加400萬英鎊（490萬美元）的稅收收入，同時擴大輕型飛機的市場，對於航空業來說是相當不錯的。

法案規定「使用任何飛機，無論是獨自飛行，還是多種飛機一起飛行，利用散發的煙霧，形成可從地面可見的文字或符號，煙霧必須使用無毒，而且可生物降解的精製礦物油書寫。」以消除了人們對額外排放物的污染擔憂。

這個法案原來是民間團體推動的，一個叫「通用航空團體」（APPG-GA）的主席史蒂夫·迪夫（Steve Double MP）表示，「相當樂見法案通過，這將為特技飛行隊增加新的工作，也就增添了更多收入來源。」

飛行表演過程中，經常會以噴煙來帶動氣氛，最常見的是白煙，不過也可以添加染料成為彩色煙霧。近年最流行的特技動作是「一箭穿心」，由2架特技機畫出心形，然後第3架特機機從中間通過。

雷虎小組特技-一箭穿心

此外，飛機到平流層高度時，因為飛機的排氣高溫遇到高空寒冷環境，就會形成凝結尾，也叫飛機雲。2017年，美國海軍EA-18G電戰機飛行員，在例行演訓完成後，一時玩心大起，在西雅圖上空畫了一個巨大的LP，至今仍為人津津樂道。

(中時電子報)