蘋果新機iPhone SE上市前夕，中華電信大清庫存，今日宣布推出iPhone指定機型限時優惠活動，搭配大4G購機月繳1399元，除了iPhone XS系列最高降幅達11,000元，iPhone 8、8 Plus及iPhone 7、7 Plus最高降幅達8,000元，iPhone XR亦同享最高折價4,000元之購機優惠，輕鬆成為果粉趁現在。

此外，中華電信亦加碼推出Apple Watch合購優惠，申辦iPhone任一機型，搭配指定方案，即享Apple Watch合購優惠最高現折2,000元！上述活動時間自109年4月24日起至109年5月31日止，數量有限，要搶要快，立即至中華電信網路門市及全台指定服務據點申辦。

中華電信表示，凡購買超大螢幕、備受果粉青睞的iPhone XS、iPhone XS Max，月繳1,399元以上，最高調降11,000元，旗艦機種iPhone XS Max 64G只要10,300元！價格更親民，多彩魅力的iPhone XR，月繳999／1,399元，並享現行春季優惠購機折價2,000元~4,000元，相當於以2,900元即可購入iPhone XR 64G(月繳1,399元)。

針對喜愛以Touch ID指紋辨識的果粉，搭配大4G購機方案月繳1399元，iPhone 8 Plus 128G只要0元；月繳999元，iPhone 7 128G 0元帶回家。上述專案優惠價須搭配30個月租期。

(中時 )