中央流行疫情指揮中心稍早公布新增病例，今日再添3例確診病例，磐石艦上確診人數也來到27人，活動足跡遍及10縣市，可以說是人人自危，不過確診者下艦後就直奔汽車旅館引發議論，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，問及此事後也做出回應，立刻被網紅丹妮婊姐大讚：「格局真的好大」。

磐石艦上確診的國軍，傳出下艦後疑似直奔摩鐵「約炮」，昨天記者在記者會上詢問陳時中「公布部分有涉及確診者隱私」，似乎暗示他公布隱私是否不妥，對此陳時中僅淡定回應：「在我們認為可以公布的範圍，然後長的時間，我們來公布」，這讓網紅丹妮婊姐直言：「陳時中覺得摩鐵約炮沒什麼」，更大讚：「我更愛陳時中了，他格局好大，眉頭完全沒皺，是一個開明的長輩，約炮而已，大家不要大驚小怪好嗎」。

雖然傳出確診國軍因為被公布曾進入摩鐵，導致心理有陰影，不過丹妮婊姐表示防疫迫在眉梢，一定要照時公布，不然房間沒消毒導致傳給別人就完蛋了，像是打掃房間的阿姨就可能無端遭殃，最後呼籲所有民眾，政府很努力在守住防線，希望大家沒事還是多待在家比較好。

(中時電子報)