新冠肺炎(COVID-19)疫情全球蔓延，為了有效防疫，宅在家(Stay at home)是最好的對策之一。由於這一波防疫行動，許多人都被迫得待在家裡，改變了全人類的生活模式，也催生不少新型態的活動，例如 NBA 球員開始連線打遊戲、F1 車手也開始上網在遊戲中跟對手尬車；不僅如此，為了讓宅在家的人也能彷彿在戶外一樣，荷蘭鬱金香花園 Keukenhof 在 YouTube 上放出了 360 度影片，讓網友在家裡也能輕鬆賞花。

疫情持續蔓延，而時間也不斷在往前走，悄悄的春天已然臨近，各國花季紛紛到來。荷蘭知名的鬱金香花園 Keukenhof 因為疫情，今年是 71 年來首度關閉花園。不過將會以線上影片的方式，向民眾分享繽紛花期，讓深陷疫情網羅的全球網民的苦悶生活帶來一絲新意。他們指出每周將會定期放上 3 支影片供民眾觀賞，讓民眾宅在家裡也能把園內超過 500 種盛開的鬱金香看透透。今年上傳的影片有的還支援 4K 畫質，或是 360 度影片。後者若是在手機上看，可以左右移動手機，彷彿就身在花園中親自賞花，更能透過 VR 裝置以 3D 視野來欣賞，讓你更身歷其境！

360° tour Keukenhof 2020🌷 - Keukenhof Virtually Open

事實上，如何在疫情中仍能讓民眾維持類似以往的生活，所有人都絞盡腦汁。而荷蘭鬱金香花園Keukenhof 並不是第一個想出讓民眾在線上賞花的機構。日本櫻花季也在幾周前展開，當地知名影片分享網站 NicoNico 直接直播了東京上野公園櫻花盛開的情景，真的美不勝收。

除此之外，蘋果旗下的 Apple TV+、Google 旗下的 YouTube Original 也都宣布開放部分原創影集可以在疫情期間免費觀賞，為必須要宅在家不能出門的民眾，提供了不少解悶的好內容，也可把握時間來欣賞。

(科技)