樹農莊富凱說，他1天抓不只500隻，怎麼抓都抓不完，1棵樹不用1個禮拜，葉子就被幼蟲吃光光。（吳建輝攝）

橙帶藍尺蛾是台灣中低海拔常見蛾類，幼蟲以羅漢松葉子為主，幼蟲期成長快，食量大，因此除了葉子，他們連莖都會啃食，彰化縣議員黃盛祿近日接獲農民陳情，表示其樹園所種植的羅漢松枝葉，遭大量橙帶藍尺蛾幼蟲啃食， 21日上午黃盛祿請彰化縣政府農業處專家，指導農民相關防治辦法，來減少農民損失。

橙帶藍尺蛾每年五月開始羽化，尺蛾幼蟲通常其貌不揚，但橙帶藍尺蛾幼蟲卻非常豔麗，身體帶有一條顯眼螢光橘絲帶，相當醒目，而成蟲出現在夏季五至九月間，身體與翅膀中間有一道琉璃藍光，翅膀則有一條黃色紋路，相當美麗。

田尾鄉農民莊富凱說農民說，他1天抓不只500隻，怎麼抓都抓不完，1棵樹不用1個禮拜，葉子就被幼蟲吃光光，至少同時1千隻幼蟲在樹上，加上繁殖力超強且有毒，所以幾乎沒有天敵，用農藥也殺不死。

彰化縣議員黃盛祿說，許多農民向他反映，最近受到橙帶藍尺蛾肆虐，幾乎把他們辛苦栽種的羅漢松吃光，損失相當慘重，因此找來公所與縣府農業專家等有關單位，希望給予農民適當協助，幫助他們防治減少損失。

(中時 )