國民黨啟動「空間重設計」計劃，擬定局部搬遷的方案，將把中央黨部2、5樓清空還給中投，再把革實院、政策會政研部遷到智庫，各單位5月底前完成空間調整及進駐，中央黨部兩層樓退租給中投，約可拿回1年半、1200萬元左右的預繳租金。國民黨改委會委員、前副祕書長兼組發會主委張雅屏今在臉書發文質疑「國民黨無以為家？改造會開假的？」認為此舉是殺雞取卵。

張雅屏說，國民黨退租現在八德路中央黨部2樓與5樓，並向位於杭州南路的國政基金會要空間安置革實院與政策會政研部。他身為國民黨現任中評委，以及經歷2016年黨產會砍黨產的過程，這樣的舉動個人非常訝異。他說，首先，國民黨退租之後的安排是甚麼？可以拿到1200萬的租金。這些租金為何可以退？ 是因為2016年洪秀柱主席任內，預付了5年的租金。也就是說，這是殺雞取卵，而不是開源節流。

其次，強迫國政會(智庫)挪出空間，看到過去的報導很清楚的看到智庫是被查封狀況不得處置。杭州南路的國政基金會土地是國有財產局的，建物已經被查封下，要無償提供國民黨使用，在國民黨無力翻牌黨產會的追殺下，這不等於是自殺嗎？不但可能將自己湊上黨產會政治鬥爭的刀鋒，甚至還會讓國政會被直接認定為附隨組織。

接著，看到退租後拿1200萬的現任黨中央，三樓是副秘書長以上包含主席等人的空間，絲毫不動。讓做戰的組發會與文傳會搬家，很巧當年個人也經歷中山南路黨部搬到八德大樓的過程，這些一線單位的東西非常多，相對的黨主席、秘書長等這些人的東西因為常常變動，反而不多。這樣的空間規劃，是大官心態，這樣的主政態度，更是呈現出蔑視原有黨務工作。落實了之前黨內對於當前黨中央主政者的批評，與黨沒有太多感情，批判黨工無用。

最後，改造會正在開會，這個搬遷所涉及的位置安排，都涉及最後組織改造組的意見，例如革實院的角色，青年團的歸屬，單位執掌是否要調整，現在搬家到底在急甚麼？

張雅屏說，租金付到2021年，難道就是為了要拿回租金嗎？而且房屋所有人是中投，中投已經被黨產會定位成不當黨產，退租的租金拿得回來嗎？前面兩任主席都借款支應黨的費用，難道現任主席不用？令人難以理解！

現為國民黨中評委兼改革委員會「組織改造」組委員的張雅屏受訪說，3樓是一些「大官」用的空間，幾乎沒動；幾位副祕書長有必要每人獨立辦公室嗎？過去洪秀柱當主席，7位副祕書長是聯合辦公室。「大官的空間沒動，反倒要文傳、組發會搬，是本末倒置。」

(中時 )