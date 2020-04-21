記憶體封測廠力成（6239）今（21）日召開線上法說，展望2020年第二季營運，總經理洪嘉鍮表示，雖然全球經濟有點令人擔憂，但力成各產品線需求仍相當強勁，第二季營運展望正向，預期營收可維持成長，並密切注意新冠肺炎疫情對下半年需求的潛在影響。

力成董事長蔡篤恭表示，雖然疫情延燒衝擊全球經濟，使半導體產業面臨砍單疑慮，但力成下半年客戶需求目前看來仍非常強。若疫情影響狀況仍在公司預期範圍內，力成今年營運仍有望改寫新高、繳出亮麗成績單。

展望產業市況，總經理洪嘉鍮指出，亦情帶動在家工作、線上學習、視訊會議、電競、電商等需求，使伺服器及數據中心需求強勁成長。同時，5G手機及基地台、雲端運算、高速運算及人工智慧（AI）等需求亦十分強勁，使DRAM及Flash等記憶體今年展望仍佳。

其中，伺服器及數據中心建置需求強勁，帶動DRAM及固態硬碟（SSD）需求，DRAM市場狀況健康，第二季成長可望轉強。SSD在PC/NB滲透率持續提升、裝置搭載容量增加，進一步使Flash需求增加。至於邏輯上半年需求狀況穩健，但下半年目前能見度不明。

對於力成第二季各業務概況，洪嘉鍮均維持正向看法，預期在標準型DRAM稼動率維持滿載、新產品推出帶動行動及利基型DRAM增加、消費性DRAM需求持平下，DRAM業務第二季成長動能可望較首季顯著提升。

Flash業務方面，洪嘉鍮表示因應客戶需求，今年以來仍持續擴充產能。雖然手機用的eMCP需求較弱，但在eMMC需求增加、數據中心及筆電需求強勁，以及新增產能開出挹注下，第二季淡季動能雖不若DRAM強勁，但仍可望維持成長，下半年將進一步轉強。

由於數據中心、企業及筆電對SSD需求持續強勁，洪嘉鍮預期第二季系統級封裝與模組將維持成長。他指出，今年雖然每季均開出新產能，但稼動率滿載狀況仍相當吃緊，後續將持續擴產因應。而傳統及先進封裝需求回升，亦可望帶動第二季邏輯營收成長動能提升。

各業務稼動率方面，洪嘉鍮表示，首季封裝約80、測試70％、系統級封裝與模組達90～95％。第二季預期封裝將提升至80～85％、測試70～75％，系統級封裝與模組則因新產能開出、且須保持生產彈性，預期將降至80～85％。

(時報資訊)