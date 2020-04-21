《國際經濟》經濟停擺 澳洲近78萬人丟工作 16:142020/04/21 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局周二表示，因絕大多數的經濟活動被迫關閉以防止新冠肺炎疫情擴散，在3月14日至4月4日的3周內，澳洲就業數大減6%。 根據路透社估算，這比例意味著到4月初澳洲已有78萬人失去工作。澳洲統計局表示，20歲以下的族群受到的失業衝擊最大，其就業減少9.9%。以產業來看，旅宿餐飲服務業的就業數大減25.6%，跌幅最大。藝術和娛樂服務業就業下滑18.7%。 (時報資訊) #就業 #澳洲 #統計局 #大減 #國際經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸統計局：大陸第二季經濟會明顯好於第一季 11:272020/04/17 兩岸 陸是否下調年度經濟目標 統計局稱還未知 11:032020/04/17 財經 陸3月經濟數據改善 統計局：Q2表現會更好 11:022020/04/17 財經 陸3月失業率下降 統計局：就業壓力仍大 11:212020/04/17 財經 回應IMF數據 陸統計局：今明年經濟增速平均逾5％ 12:222020/04/17 財經 統計局：陸今明兩年經濟平均增長5％上 12:312020/04/17 兩岸 《國際經濟》疫情衝擊 拉美恐面臨零成長的「失落10年」 12:332020/04/17 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 15:402020/04/17 財經 陸統計局：第二季會明顯好轉 04:092020/04/18 財經要聞 鴻家軍鴻騰提獲利預警 估首季獲利恐大減97.8％ 10:112020/04/20 財經 財經熱門新聞 台積電被狂掃6萬張 專家驚爆有大咖落跑了 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 慘爆！油價殺破0元 川普慌了…出驚天大招 - 財經 史上首見「負油價」下周加油能退錢？中油回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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