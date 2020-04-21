澳洲統計局周二表示，因絕大多數的經濟活動被迫關閉以防止新冠肺炎疫情擴散，在3月14日至4月4日的3周內，澳洲就業數大減6%。

根據路透社估算，這比例意味著到4月初澳洲已有78萬人失去工作。澳洲統計局表示，20歲以下的族群受到的失業衝擊最大，其就業減少9.9%。以產業來看，旅宿餐飲服務業的就業數大減25.6%，跌幅最大。藝術和娛樂服務業就業下滑18.7%。

(時報資訊)