基隆市環保局針對基隆和八堵火車站及市區地下道等個案行經路線全面消毒。（吳康瑋攝）

環保局除在地下道噴灑消毒液外，也針對基隆45條路線第一線清潔人員增配「輕量型防護面罩」。（吳康瑋攝）

環保局除在地下道噴灑消毒液外，也針對基隆45條路線第一線清潔人員增配「輕量型防護面罩」。（吳康瑋攝）

環保局除在地下道噴灑消毒液外，也針對基隆45條路線第一線清潔人員增配「輕量型防護面罩」。（吳康瑋攝）

基隆一名敦睦艦隊士兵染疫，基隆市環保局針對基隆和八堵火車站及市區地下道等個案行經路線全面消毒，環保局長賴煥紘21日指出，為新冠肺炎疫情持續延燒，環保局除在地下道噴灑消毒液外，也針對基隆45條路線第一線清潔人員增配「輕量型防護面罩」，以降低環保人員消毒時與病毒接觸的機率。

此外，環保局更發起「口罩禮貌運動」，提醒民眾口罩若口罩掉了，要自己撿起來，切勿亂丟，賴煥紘表示，使用過的口罩，以一般廢廢棄物丟棄至垃圾桶就可以了，請避免亂丟口罩造成傳染風險，若民眾隨意丟棄口罩，將可依廢棄物清理法第27條規定嚴懲，他強調，第一次亂丟會開罰3600元，第二次就會處以最高罰緩6,000元，請民眾務必配合疫情防範措施。

針對居家隔離及居家檢疫者所產出的垃圾，賴煥紘指出，民眾若有需求可聯繫環保局，或透過衛生局、民政處通報，將由環保局及環保署委託合格甲級或乙級清除業者協助收運，如果民眾不願曝光居家隔離及居家檢疫身份，也可在解除14天的管制後，比照一般垃圾處理方式，交由清潔隊垃圾車清運，他也呼籲民眾中央保持聯繫，密切注意疫情發展，若民眾及相關業者對疫情防範措施內容有疑慮，可立即通報電洽環保局02-24651115或疾病管制署1922專線，專人協助洽詢處理。

(中時 )