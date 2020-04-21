針對體育署召開的紓困振興座談會，大漢整合行銷董事長秦熙嶽提出諸多疑問，期盼體育署能廣聽民意，放寬補助標準。(黃邱倫)

體育署針對新冠肺炎疫情影響，今天邀集國內運動行銷企業進行紓困振興座談會，會中與會代表砲聲隆隆，大漢整合行銷董事長秦熙嶽更是針對運動消費抵用券、補助運動事業及體育團體營運成本、強化運動產業人力素質以及提供運動產業紓困租稅協助措施提出諸多疑問，希望政府能夠廣聽民意，放寬補助標準，讓企業界能夠度過這個疫情寒冬。

體育署長高俊雄表示，對於這次疫情影響，體育署提出了運動產業紓困振興方案，預計總經額52.億5百萬元，運動消費抵用方案20億元、補助運動事業及體育團體營運成本24.5億元、大型展銷活動5千萬元、運動彩券發行應變方案7億元。

對於補助運動事業及體育團體營運成本，秦熙嶽提出疑問：補助已核定之運動賽事或活動取消、延期或退門票、報名費之相關成本等，是否該擴大至全民運動，如路跑、幼兒足球、街頭籃球…等，而非侷限於正式競技運動項目之賽會或活動。除特定體育團體(具國際體育組織正式會員資格之全國性體育團體)，補助對象應擴大至實際規劃執行賽事或活動的運動行銷公司等單位，才能真正進行運動產業相關紓困。

對於大型展銷活動的補助，秦熙嶽認為不應侷限於台灣運動產業博覽會和運彩經銷商展銷活動，是否該擴大解釋和辦理？如：F1賽車展演等活動，亦是極為吸引人的觀賞性運動。類似這樣的活動，是否也可獲得經費補助？增進運動觀展體驗，帶動運動產業發展。

針對強化運動產業人力素質，秦熙嶽表示，依據「運動產業人才職能、運動服務業人才培育補助」的法源之外，是否可以擴大補助運動產業相關人員的培訓費用？如：增進運動行銷人員的行銷企劃技能、大型體育活動籌畫能力…等。

秦熙嶽表示，希望財政部能夠提供運動產業紓困租稅協助措施，所得稅方面，營利事業虧損扣除規定，營業稅方面，視營業情形調降查定課徵營業人查定銷售額及營業稅額。至於運動消費抵用方案，民眾消費抵用之範圍是否可擴大解釋？參加運動相關訓練營、購買運動商品…等應納入。

另有企業提問，政府的補助運動事業及體育團體營運成本方案能否包含企業員工的補助，畢竟有些員工都是運動員出身的，希望政府也能多加照顧。

(中時 )