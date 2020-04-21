受疫情影響，百貨第一季營收受挫，為彌補Q1業績差異，業者紛紛趁母親節檔期祭出加碼促銷，試圖用高回饋吸引消費者上門，新竹SOGO自4月23日起陸續推出快樂購點數換購物金、APP會員消費來店禮及滿千送百特別回饋，加上12大銀行信用卡滿額獻禮及各樓面滿額贈好禮，最高回饋達33.8%，創歷年新高。業者再加碼「貼心獻禮 媽咪買菜車大方抽」，4月23日至5月10日單筆消費滿2,000元即有機會抽中電動機車一台。

為方便宅在家防疫的民眾補貨，新竹SOGO自3月份起特別推出LINE線上購，從防疫洗手、洗髮、護手保養到紓壓、健身用品，只要在手機上動動手指，即可配送到家貨到付款；宅在家饗美食也方便，SOGO與外送平台FOODPANDA合作店內餐飲美食一指搞定；此外，NARA THAI餐廳也推出高CP值外帶便當，有金錢蝦餅、香茅炸雞、椒麻辣雞翅、雞肉串搭配招牌或鳳梨炒飯及青木瓜沙拉，通通只要180元。

4月23日起，新竹SOGO舉辦「母親節購物金」兌換活動，憑快樂購點數200點可兌換100元母親節十足抵用購物金，每人至多可兌換10張，限量12,000張，現換現用，效期至5月10日母親節當天為止，同時快樂購卡友單日累計消費達6萬元以上，則可獲贈市價5,800元的Nespresso咖啡機一台，限量30台。

新竹SOGO今年再強化品牌陣容，特別引進大新竹區獨家品牌-日本設計大師三宅一生Issey Miyake旗下配件品牌「BAO BAO ISSEY MIYAKE」，以三角片組合為結構元素，自由自在的形狀創造無限可能的設計，因為外觀討喜、性價比高，在廣受名媛型男青睞；以輕便小巧、舒適簡潔造型、易於打理、為生活帶來舒適感為製衣設計理念的「me ISSEY MIYAKE」、來自波蘭的手工無毒陶器「波波一方」、日本市佔率第一的眼鏡連鎖店「眼鏡市場」、日本睡眠薄墊第一品牌「Air weave」，高彈性材質撐托體重，透氣性高，夏天排汗冬天保暖，還可水洗，受日本國家運動選手、加賀屋溫泉旅館指定使用。

(工商 )