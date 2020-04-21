防疫當前，民眾紛紛開啟宅居模式，也因此帶動新一波宅商機，遠傳電信旗下friDay統計指出， 近期僅次於動物森友會最夯的宅居活動便是「400次咖啡」大挑戰。

friDay購物觀察近期內部數據資料，發現自4月份頭兩週，站上「電動攪拌棒」關鍵字較前一個月同期狂增30倍，順勢帶動買氣瞬間增加近5成，更在2週內狂銷近百組；即溶咖啡包、可可粉及抹茶粉平時算是長銷商品，也在4月份暴衝造成超過3成的瞬間銷量，抹茶粉更是狂銷到缺貨，緊急補貨中。

而4月22為世界地球日，從近年政府頒布限塑令開始，民眾的環保意識更為高漲且清晰，尤其今年新冠肺炎疫情肆虐，大家也更注重清潔衛生議題，friDay購物依據內部數據資料，盤點相關商品銷量及關鍵字搜尋交叉比對，列出2020年第一季最受歡迎環保商品前三名，依序分別為：(1) 環保吸管組；(2) 環保餐具組；(3) 環保杯套。

其中環保杯套於2020第一季銷量較去年同期明顯成長近7成，大家喜愛的風格大致分為2種，一為極簡文青風格，其次則為永不退流行的迪士尼人物，對於喜愛喝手搖飲的台灣人來說，使用飲料杯套不僅能有效取代塑膠袋的大量使用，提著飲料走在路上也是自我風格的展現，更是近期交換禮物或送禮的絕佳選項，這也是環保杯套在短時間內受到歡迎的主因。

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